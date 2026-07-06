بالصور: حفل توزيع شهادات “التوجيه والتأهيل” (Guided & Skild)

نظّم مركز التعلّم مدى الحياة في جامعة سيّدة اللويزة (NDU)، بالتعاون مع مركز SKILD، حفل توزيع شهادات “التوجيه والتأهيل” (Guided & Skilled) ، وذلك يوم الجمعة 3 تموز 2026، في مسرح بشارة الراعي، تحت شعار “الدمج لمُجتمع أفضل”، في مُبادرة تهدف إلى تعزيز مَسار الدمج الاجتماعي والتربوي لذوي الاحتياجات الخاصة.شارك في الحفل، إلى جانب الأب الدكتور بشارة الخوري رئيس جامعة سيّدة اللويزة، الأب حنا الطيار مدير مدرسة سيّدة اللويزة، الدكتور ميشال حايك نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديميَّة، الدكتور داني قزّي مدير مركز التعلّم مدى الحياة ومركز التعلّم الإلكتروني في الجامعة، الدكتور نبيل أسطا، مؤسس مركز SKILD للصعوبات التعلّمية بالإضافة إلى الخريجين من مختلف المدارس.

استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ومن ثمَّ رحب الدكتور داني قزي، بالحضور، مؤكدًا أنَّ التعلّم مدى الحياة أصبح ضرورة مهنية وأخلاقية لكل معلّم، في ظل التطور المتسارع في المعارف والتقنيات، لا سيما الذكاء الاصطناعي، الذي بات جزءًا من العملية التعليمية، مشددًا على أن نجاح هذا التحوّل يبقى رهنًا بدور المعلّم كقائد حقيقي لعملية التعلّم.

وأشار د. قزي إلى أنَّ المركز باشر تطوير برامجه، بما فيها برنامج Guided & Skilled، بما يواكب هذا التطور التكنولوجي، مستعرضًا مسيرة المبادرة على مدى ثلاث سنوات، والتي وصلت إلى أكثر من 500 معلّم ومعلّمة من نحو 40 مدرسة، وامتدت إلى فروع الجامعة في الشوف والشمال.

كما توجّه بالشكر إلى إدارات المدارس والمدرّبين والخبراء وفريق المركز، معلنًا تخريج نحو مئة معلّم ومعلّمة من عشرين مدرسة هذا العام، ممّن أنهوا برنامج Guided and Skilled الذي يقوم على ثلاثة محاور: التعليم الشمولي، فهم مراحل النمو لدى الأطفال، ودمج الذكاء الاصطناعي والتعلّم الاجتماعي العاطفي في الصفوف.

في كلمته، أشار رئيس جامعة سيّدة اللويزة، الأب الدكتور بشارة الخوري، إلى أنَّ الجامعة لطالما شكّلت رافعة أساسية في دعم قضايا المجتمع ومواكبة مسيرة نهضته، انطلاقًا من قناعة راسخة لديها بمسؤوليتها الوطنية والإنسانية.

ولفت الأب الخوري إلى حرص الجامعة الدائم على الانخراط في المبادرات التي تُسهم في تطوير المجتمع المحلي والارتقاء بواقعه على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن الجامعة تضع في صميم رسالتها قيمة الإنسان، ومنحه ما يستحقه من قيمة وجوديَّة.

وشدّد الأب الرئيس على أهمية أن يقرأ الإنسان صفحات الحياة بعمق ووعي، مشبّهًا عطاء المعلّم بعطاء الأم التي تبذل الغالي والنفيس من أجل أبنائها، وقائلاً إن الأساتذة، على غرارها، يقدّمون الكثير من أنفسهم في سبيل طلابهم.

أما الدكتور نبيل أسطا، مؤسس مركز SKILD للصعوبات التعلّمية، قال: “يسعدنا اليوم أن نحتفل بتخريج أكثر من 109 أساتذة وأستاذات، خاضوا معنا رحلة تدريب وتوعية في مركز SKILD كان هدفنا الأساسي من هذه الرحلة أن نفهم طلابنا بشكل أعمق، وأن نكون أقرب إلى احتياجاتهم، حتى نتمكّن من دعمهم بالطريقة الصحيحة.”

وتابع أسطا: “خلال الدورات الثلاث، كان عنواننا الأساسي التوعية، إلى جانب المعرفة، لأننا نؤمن بأن التوعية من دون معرفة لا تكفي. فكل تغيير حقيقي يبدأ من الأستاذ، وينتقل بعد ذلك إلى الأهل، حتى نتمكّن جميعًا من العمل كفريق واحد، نفهم احتياجات طلابنا، ونكتشف أي صعوبات تعلّمية قد يواجهونها في وقت مبكر.”

وأكمل د. أسطا: “نؤمن بأنَّ الصحة النفسية للطالب هي الأساس، فالطالب الذي يشعر بالأمان والدعم والتفهّم يكون قادرًا على التعلّم والإبداع والنجاح. ومن هنا، نسعى كل يوم لنكون جزءًا من بناء مستقبل أفضل لطلابنا ولمجتمعنا.”

من جهتها السيّدة هبة جمّال، مديرة مؤسسة SKILD، توجّهت بالشكر إلى جامعة سيّدة اللويزة، وإلى الأساتذة المشاركين من مختلف المدارس، مؤكدة أنَّ الجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي داخل الصف يُسهم في تعزيز عملية التعلّم ويجعلها أكثر فعالية، من خلال تحقيق فهم أعمق لدى الطالب.

وأضافت أنَّ النظرية تمثّل الركيزة المعرفيَّة التي ينطلق منها المتعلّم، ورأت أن مثل هذه البرامج تلعب دورًا أساسيًا في صقل المهارات العملية، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للمتعلّمين.

في الختام، كرّمت مؤسسة SKILD الدكتور قزي تقديرًا لجهوده المستمرة، وتم توزيع الشهادات والتقاط الصور التذكارية.

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