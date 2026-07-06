لبنان
بالصور: غارة على سيارة تحصد 4 ضحايا بينهم عامل سوري
ارتكب الجيش الاسرائيلي مجزرة بشعة ارتقى خلالها 4 ضحايا في استهداف مسيرة لسيارة من نوع شيروكي على طريق النبطية الفوقا.
وفي التفاصيل ان مديرة مدرسة يوسف شمون الرسمية في النبطية الفوقا اسبيرنزا غندور( زوجة المهندس وسام قانصو من بلدة الدوير ) كانت مع والدتها ومخدومتها الاجنبية وعامل سوري يتفقدون منزل العائلة في النبطية الفوقا ، واثناء عودتهم شنت مسيرة غارة بصاروخ موجه قرب دار المعلمين والمعلمات في النبطية الفوقا ، ما ادى الى استشهادهم جميعا على الفور.
وعملت فرق الاسعاف من الصليب الأحمر اللبناني و”كشافة الرسالة الاسلامية” و”الهيئة الصحية الاسلامية” والدفاع المدني و”بيت الطلبة” في النبطية على نقل الضحايا الى مستشفيات النبطية.
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