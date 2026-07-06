بالصور: غارة على سيارة تحصد 4 ضحايا بينهم عامل سوري

ارتكب الجيش الاسرائيلي مجزرة بشعة ارتقى خلالها 4 ضحايا في استهداف مسيرة لسيارة من نوع شيروكي على طريق النبطية الفوقا.

غارة على سيارة تحصد 4 ضحايا بينهم عامل سوري #عاجل https://t.co/XnXY5Jnwxe pic.twitter.com/lwYar6bPTE — Cedar News (@cedar_news) July 6, 2026

وفي التفاصيل ان مديرة مدرسة يوسف شمون الرسمية في النبطية الفوقا اسبيرنزا غندور( زوجة المهندس وسام قانصو من بلدة الدوير ) كانت مع والدتها ومخدومتها الاجنبية وعامل سوري يتفقدون منزل العائلة في النبطية الفوقا ، واثناء عودتهم شنت مسيرة غارة بصاروخ موجه قرب دار المعلمين والمعلمات في النبطية الفوقا ، ما ادى الى استشهادهم جميعا على الفور.

وعملت فرق الاسعاف من الصليب الأحمر اللبناني و”كشافة الرسالة الاسلامية” و”الهيئة الصحية الاسلامية” والدفاع المدني و”بيت الطلبة” في النبطية على نقل الضحايا الى مستشفيات النبطية.

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