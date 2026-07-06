النيران تلتهم مساحات شاسعة والدفاع المدني يتدخل

أخمدت فرق الدفاع المدني اللبناني حريقاً اندلع في منطقة صور، وأتى على مساحة تُقدَّر بنحو 600 ألف متر مربع من الأعشاب اليابسة والأشجار المثمرة.



شاركت في عمليات الإخماد العديد من آليات الدفاع المدني اللبناني، حيث تمكّنت العناصر، بعد جهود ميدانية متواصلة، من محاصرة النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى الأراضي والأملاك المجاورة.



واكد الدفاع المدني اللبناني في بيان”مواصلة تنفيذ مهماته الإنسانية والإغاثية”، واضعاً جهوزيته وإمكاناته “في خدمة المواطنين، ودائماً إلى جانبهم”.

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