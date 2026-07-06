شعبة المعلومات توقف مطلوبَين بجرائم سرقة ومخدرات

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولَين بتنفيذ عمليات سرقة درّاجات آليّة في مناطق ضمن محافظتَي بيروت وجبل لبنان.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويّتَيهما، وهما كلٌّ من:

– ح. د. (من مواليد عام 1996، لبناني)

– هـ. ح. (من مواليد عام 2005، لبناني)

وقد تبيّن أنّهما مطلوبان للقضاء بجرائم تأليف عصابة، وسرقة، ومخدّرات.

بتاريخ 27-06-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلّة الحدت، على متن درّاجة آليّة نوع “جي آر”، لونها زيتي، من دون لوحات، جرى ضبطها.

وبتفتيشهما والدرّاجة، ضُبط ما يلي:

مسدّس حربي مع ممشطَين بداخلهما /36/ طلقة صالحة للاستعمال

مسدّس حربي مع ممشط بداخله /9/ طلقات صالحة للاستعمال

هاتفان خلويّان.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ حوالى /50/ عملية سرقة درّاجات آليّة من أمام المنازل في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان، منها: سليم سلام، والدورة، والضاحية الجنوبية، كما اعترف بتعاطي المخدّرات، ولاسيّما حشيشة الكيف والترامال.

كما اعترف الثاني بما نُسب إليه، وبتعاطيه مادة حشيشة الكيف.

كما أفادا بأنّهما اشتريا المسدّسَين المضبوطَين بحوزتهما من أحد الأشخاص في مخيّم برج البراجنة.

أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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