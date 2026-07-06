متى: حان وقت نزع سلاح الحزب

شدد النائب نزيه متى على “وجوب ان تتحرك الدولة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله في ظل تحكّم إسرائيل بالأرض”، مشيرا الى ان “التنفيذ ليس سهلا لكن ذلك لا يعني التراجع وخصوصًا ان القرار الرسمي والحازم والدعم الدولي متوافران”.



ودعا في حديث الى “صوت كل لبنان”، الجيش اللبناني الى ان “يضرب بيد من حديد وأن يكون حازمًا في قراراته بعد ان فشلت الطرق الديبلوماسية الى التوصل الى النتيجة المطلوبة”، معتبرا ان “حزب الله برفضه المتصاعد للتخلّي عن سلاحه كمَن يصرّ على جرّ الجيش الى مواجهة وصدام”.

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