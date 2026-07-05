اختفاء شاب سوري في نهر إبراهيم وقوى الأمن تعمم صورته

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعو:

محمود فارس طعمه (مواليد عام 2004، سوري)

الذي غادر بتاريخ 3-7-2026 منزله في نهر إبراهيم إلى مكان عمله في المحلّة نفسها، ولم يعد حتّى تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه ولديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 548092- 09 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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