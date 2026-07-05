بالصور: مداهمات دقيقة تكشف مصانع مخدرات سرّية في الهرمل

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:





“بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقتَي الشربين ووادي التركمان – الهرمل منازل مطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات وتصنيعها، وضبطت كمية كبيرة منها ومن المواد الأولية المستخدَمة للتصنيع، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.



سُلمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف المطلوبين” .

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