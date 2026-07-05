بالصور: عبرين تطلق برنامج مهرجانات صيف 2026

أطلقت لجنة المهرجانات في بلدية عبرين خلال مؤتمر صحافي في حديقة البلدية برنامج نشاطاتها وفعالياتها لصيف 2026، في حضور النائب غياث يزبك، رؤساء بلديات ومخاتير، الأخت لارا الخوري ممثلة الرئيسة العامة لجمعية “راهبات العائلة المقدسة المارونيات” الأم ماري أنطوانيت سعادة، خادم رعية البلدة الخوري يوحنا مارون مفرج، ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية، رؤساء جمعيات وأندية، فنانين وإعلاميين، وحشد من المدعوين.

عبرين تطلق برنامج مهرجانات صيف 2026 https://t.co/uBuvXFYsxS pic.twitter.com/KejyCe3nyZ — Cedar News (@cedar_news) July 5, 2026

بعد النشيد الوطني اللبناني، قدمت الإعلامية ليا ساسين الحفل، وأشارت إلى أن “المهرجان هو مساحة للفرح والثقافة تنبض بالحياة، وتستقبل صيفًا جديدًا غنيًا بالموسيقى والفن والرياضة والسياحة”.

ثم ألقى رئيس البلدية الإعلامي ألان ضرغام كلمة، أكد فيها أن “النشاط هو ثمرة جهود الأيادي المتشابكة والفريق الواحد والقلوب الجامعة، وهو تأكيد على إصرارهم وعنادهم على عيش الأمل ودعم الثقافة والسياحة وتسليط الضوء على بلدة عبرين وإظهار صورتها الحقيقية والجميلة، حيث اللقاء والاستمتاع والترفيه والحماس والسهر وتذوق العرق البلدي من إنتاج البلدة، مضيفًا: “معًا اليوم نؤكد العمل بإيمان والنظر إلى مستقبل أفضل”.

يزبك

ووصف يزبك عبرين بالبلدة النموذجية، “بلدة الكرم والضيافة والعلم والمقاومة الحقة التي تنعم باختيارها كنف الدولة ملجأً، كما تنعم برعاية الطوباوي البطريرك إلياس الحويك الذي يحميها ويحمي أهلها”.

وأضاف يزبك: “اسم عبرين يعني العبور أو المعبر، في دلالة تنسجم مع موقعها الجغرافي والطبيعة المضيافة لأهلها التي جعلتها على مرّ التاريخ صلة وصل بين ساحل البترون والجرد والقلب النابض بالحياة والعلم والمعرفة وسط منطقة البترون. إن مهرجان عبرين الذي تطلقه بلديتها اليوم هو دليل على اندفاع أبنائها وحبهم لبلدتهم وسعيهم الدائم لتعزيز السياحة المستدامة والتنمية المتجددة، إنما يشكل الوجه المضيء للمناطق والبلدات التي اختارت الدولة، في مقابل المناطق والبلدات الجريحة التي جرتها فئة مرتبطة بالخارج إلى متاهات الحرب والموت والدمار”.

مفرج

وقال الخوري مفرج: “نحن نشجع مثل هذه المبادرات المميزة لأننا الساعين الدائمين في هذا الشرق للسلام كما وصفنا البابا لاوون. نحن أعداء الحروب وفي عبرين لا نعرف العيش في عبرين إلا في أجواء من الفرح والرجاء”.

أما الأخت الخوري فباركت الجهود والخطوات الجبارة للجنة المهرجانات، متمنية كل النجاح والازدهار لمثل هذه النشاطات، ودعت الجميع للمشاركة في القداس الاحتفالي لإعلان البطريرك الحويك قديسًا، وذلك عند الساعة الخامسة من مساء السبت في 25 تموز الجاري، في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان، إضافة إلى قداس الشكر الذي سيقام في دير العائلة في عبرين السبت في أول آب المقبل.

بو حرب

أما رئيس لجنة المهرجانات ربيع بو حرب فذكر بأنهم “مثلما تعلمنا في رعيتنا الأولوية تكون للبشر وليست للحجر”، شاكراً كل الأيادي البيضاء التي دعمتهم وساعدتهم لتمكينهم من إنجاز البرنامج الواعد لهذا الصيف”، وعدد النشاطات التي ستنطلق بدءًا من اليوم الأحد مع مهرجان الألعاب المائية، ومن 10 إلى 12 تموز AEGIS في قرنعون، و24 تموز كوميدي شو وفرقة ماريو باسيل، و26 تموز هايكينغ، ومن 29 تموز حتى 1 آب تمشاية وسهرة، ومن 7 آب حتى 10 منه دورة في كرة الطائرة والسلة على ملاعب نادي الحركة الاجتماعية عبرين، و14 آب ليلة عيد السيدة سهرة يحييها الفنان رشيد نجار، و21 آب مهرجان تذوق عرق عبرين، و22 و23 آب كرة طاولة وسباق RACE 1 EBRINE للضاحية وسباقات الدراجات الهوائية من تنظيم تجمع GAG عبرين، و28 آب سهرة يحييها الفنان مجد موصللي، و5 أيلول سهرة زجل، ومن 10 حتى 12 أيلول مهرجان بترونيات للمسرح ويترافق مع ورشات عمل، و13 أيلول ليلة عيد الصليب Abouleh night.

ثم كانت مداخلات للفنانين المشاركين في المهرجان النجار، ألين أحمر، شادي مارون، وئام فخري، والمخرج والممثل ابن بلدة عبرين جوزيف ساسين.

وفي الختام قُطع قالب الحلوى وشرب الجميع نخب المناسبة.

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