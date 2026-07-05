قوى الأمن تعمّم أوصاف مجهول الهوية أُصيب بحادث على أوتوستراد زياد الرحباني

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 2-7-2026 على أوتوستراد زياد الرحباني – المسلك الشرقي مقابل ملعب الأنصار، حصل حادث اصطدام درّاجة آلية بقيادة شخص مجهول الهوية لا يوجد لديه أيّ مستند يعرّف عنه، وشاحنة صهريج إلى جانب الطريق معطّلة، نتج عن الحادث نقل راكب الدرّاجة الآلية إلى مستشفى الرسول الأعظم وهو فاقد الوعي، وهو موجود في غرفة العناية الفائقة.

أوصافه: رجل أجنبي في العقد الثالث من العمر، أسود البشرة، أسود الشعر، معتدل البنية، حليق الذقن، لا يوجد لديه علامات فارقة، ولا أيّ وشم.

لذلك، بناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي مِمّن يعرف عنه شيئًا، الحضور إلى مفرزة سير الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي أو الاتّصال على الرقم: 451062-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة

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