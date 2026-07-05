بالصور: الجيش يفكك 4 قنابل طيران غير منفجرة في الجنوب

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

الجيش يفكك 4 قنابل طيران غير منفجرة في الجنوب https://t.co/jeMrKXcPyp pic.twitter.com/XQklYWxC8R — Cedar News (@cedar_news) July 5, 2026

في ظل الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتزايدة، يواصل الجيش إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، وفي هذا السياق، عملت وحدات مختصة من الجيش على تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة في بلدات: ميفدون – النبطية، برعشيت وكفردونين وشقرا – بنت جبيل، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها.

تجدّد قيادة الجيش دعوتها جميع المواطنين إلى ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.

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