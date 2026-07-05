كفرعبيدا تحتضن حفل توقيع كتاب «من كفرعبيدا إلى نيويورك» للكاتب ميشال الزبيدي (صور)

نظّمت بلدية كفرعبيدا، في إطار نشاطاتها الثقافية، لقاءً حول كتاب “من كفرعبيدا إلى نيويورك” للكاتب ميشال الزبيدي، في مركز البلدية، في حضور النائبين جورج عطالله وأديب عبد المسيح، ومنسق منطقة البترون في حزب “القوات اللبنانية” المهندس جو الفغالي ممثلًا النائب غياث يزبك، وقائمقام البترون روجيه طوبيا، والسفير جهاد عون، ونقيب الطوبوغرافيين المهندس سركيس فدعوس، ورئيسة الاتحاد العربي للمعالجين الفيزيائيين العرب النقيبة سيدة صهيون، ورئيس بلدية كفرعبيدا المهندس ميشال أنطوان الفغالي وأعضاء المجلس البلدي، ورئيسي بلديتي إده المحامي نجم خطار وتحوم طنوس أبي صعب، والمفتش أحلام مرعي الزبيدي، ورئيس إقليم البترون الكتائبي أرز فدعوس، والأمين المساعد للشؤون الإدارية في حزب “القوات اللبنانية” رفيق شاهين، والعميد المتقاعد أنطوان شكور، رئيسة مكتب الوكالة الوطنية في البترون، الصحفية لميا شديد, ورئيس تحرير صحيفة “الجمهورية” جورج سولاج، ورئيس قسم كفرعبيدا الكتائبي إيلي سمعان، ورئيس مركز “القوات اللبنانية” سمير أبي سلوم، ورئيس نادي التضامن الرياضي في كفرعبيدا روي سمعان، وفاعليات وشخصيات سياسية ونقابية وتربوية واجتماعية، وممثلين عن أحزاب وتيارات سياسية، بالإضافة إلى حشد كبير من أهالي كفرعبيدا ومنطقة البترون، وأصدقاء الزبيدي، ومدعوين. الصور:

https://www.facebook.com/share/p/1DmzyRLQj8/?mibextid=wwXIfr

بعد النشيد الوطني، ألقى رئيس البلدية كلمة رحّب فيها بالحضور، مثمنًا خطوة الكاتب الزبيدي، مؤكدا ان البلدية “تدعم المبادرات الثقافية، كما تحرص على الاهتمام بالحجر من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والسياحية في البلدة”.

الزبيدي

ثم ألقى الكاتب الزبيدي كلمة شكر فيها الحضور على مشاركتهم في إطلاق كتابه الأول، كما شكر رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي على تشجيعهم لهذه الخطوة.

وعرض لمحتوى كتابه، “الذي يروي قصة يوسف، في رحلة إنسانية تستلهم سيرة عائلة لبنانية عبر الأجيال، وتوثّق محطات من تاريخ كفرعبيدا ولبنان، وصولًا إلى الاغتراب في نيويورك”.

وأشار إلى أن الكتاب، رغم استناده إلى وقائع تاريخية، يبقى في جوهره حكاية إنسان ورسالة وفاء للأجداد، ولبلدة كفرعبيدا التي انطلقت منها الحكاية.

وفي الختام، وقّع الزبيدي كتابه، وأُقيم كوكتيل للمناسبة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.