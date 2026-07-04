مخابرات الجيش توقف عصابة سرقة في الخيام بعد مطاردة

تمكنت دورية تابعة لمخابرات الجيش من توقيف عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من بلدة عرسال، بعد رصدها وملاحقتها أثناء تنفيذها عملية سرقة في بلدة الخيام.

وبحسب المعلومات، كانت العصابة تستقل سيارتين محملتين بمسروقات متنوعة، بينها مولدات كهربائية وبطاريات ومعدات أخرى.

وخلال عملية الملاحقة، حاول أفراد العصابة الفرار، ما دفع عناصر المخابرات إلى إطلاق النار باتجاه إطارات الآليتين، الأمر الذي أجبرهما على التوقف، ليتم توقيف أفراد العصابة وضبط المسروقات، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات اللازمة.

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