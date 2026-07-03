مقتل سيدة برصاص زوجها داخل منزلها في عكار

أقدم المدعو خ. م. على إطلاق النارعلى زوجته أ.ح. داخل منزلهما في بلدة بزبينا العكارية، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة، نُقلت على إثرها إلى “مركز اليوسف الاستشفائي” في حلبا، حيث فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وعقب وقوع الجريمة، سلّم المشتبه به نفسه إلى الأجهزة الأمنية، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها بإشراف القضاء لكشف ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي أعقاب الحادثة، أصدرت بلدية بزبينا بيانًا استنكرت فيه الجريمة التي وقعت ضمن نطاق البلدة، معربةً عن بالغ أسفها، ومتقدمةً بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أهل وعائلة المغدورة، سائلةً الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما أوضحت البلدية أن “المشتبه به ليس من أبناء بلدة بزبينا، وإنما من سكانها، وهو من مدينة طرابلس – سجل القبة 1016″، داعيةً الله أن “يرحم الفقيدة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.