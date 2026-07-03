قوى الأمن تعمّم صورة المفقودة سارة مقدادي

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

سارة عبد العزيز مقدادي (مواليد عام 2010، فلسطينيّة الجنسيّة)

التي غادرت بتاريخ 01-07-2026 مكان إقامتها الكائن في مخيّم البداوي إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها، أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة البداوي في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 386858-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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