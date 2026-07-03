مصاغ ذهبي مسروق في عاليه.. توقيف السارقة وضبط المسروقات

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

ادّعت إحدى المواطنات أمام مخفر عاليه في وحدة الدرك الإقليمي ضد مجهول، بجرم سرقة مصاغ ذهبي من داخل منزلها في مدينة عاليه، من دون حصول كسر أو خلع.

على الفور، وبنتيجة المتابعة التي قام بها عناصر المخفر المذكور، تم الاشتباه بالمدعوة:

ه. س. (من مواليد عام 1966، لبنانية)

وبناءً على إشارة القضاء المختص، جرى دهم مكان وجودها وتوقيفها.

بالتحقيق معها، أنكرت في بادئ الأمر إقدامها على السرقة، إلا أنها، وبعد مواجهتها بالأدلة التي تثبت تورّطها، اعترفت بإقدامها على سرقة المصاغ من منزل المدّعية.

على الأثر، انتقلت دورية من فصيلة عاليه برفقتها إلى منزلها، حيث كانت قد أخفت المسروقات، وتم ضبطها، وهي عبارة عن:

/4/ أونصات ذهبية

/6/ ليرات ذهبية

/15/ أونصة من الفضة

سُلّمت المضبوطات إلى المدعية، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.

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