وكيلة فضل شاكر توضح حقيقة صدور قرار بتخلية سبيله

نفت وكيلة الفنان فضل شاكر المحامية أماتا مبارك صحة المعلومات التي جرى تداولها خلال الساعات الماضية عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن موافقة المحكمة العسكرية على تخلية سبيله في ثلاثة ملفات، بانتظار حسم الملف الرابع خلال الساعات المقبلة.

وأكدت مبارك في بيان أنه” لم يصدر حتى الساعة أي قرار رسمي يتعلق بتخلية سبيل شاكر”، مشددة على أن ما يتم تداوله في هذا الإطار “غير دقيق”، وأن الملف لا يزال ضمن مساره القانوني بانتظار أي مستجد قضائي صادر عن الجهات المختصة”.

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