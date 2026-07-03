بيان من قوى الأمن.. ماذا ستشهد إهدن في 4 و 5 تموز؟

صـدر عن المديريـّة العامّـة لـ قوى الأمن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة البلاغ التالي:

ينظَّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة يومي 4 و5-7-2026، “رالي اهدن الثلاثون”، ويتألف من /7/ مراحل خاصّة للسّرعة:

المرحلة الاستعراضيّة الخاصّة: (1،5 كلم)

اهدن: تنطلق هذه المرحلة الاستعراضيّة داخل اهدن من امام موقف اهدنيات وصولا الى شارع المغتربين.

تُقفل هذه الطريق يوم 4 الجاري اعتبارًا من السّاعة 12:00 ظهرًا وحتى السّاعة 18:00.

المراحل الخاصّة الثانية، والرابعة، والسّادسة للسرعة: (19،92 كلم)

الخالدية- حرف مزيارة: تنطلق هذه المرحلة من الخالدية باتجاه صخرة، ثم زغرتغرين صعودًا إلى كهف الملّول، وعيمار، فبِحويَتا وصولًا إلى حرف مزيارة.

تُقفل هذه الطريق يوم الأحد 5 الجاري من الساعة 07،37 صباحًا حتّى الساعة 10:07، ثمّ يُعاد إقفالها مرّة ثانية في اليوم عينه من الساعة 10:32 حتّى السّاعة 12:32، ومن السّاعة 12:57 حتّى الساعة 14:57.

المراحل الخاصة الثالثة، والخامسة، والسّابعة للسرعة: (14،04 كلم)

مزيارة- مزرعة التفاح: تنطلق هذه المرحلة من مزيارة باتجاه أسلوت، والبْحيرة، ثم تولا، وصولًا إلى مزرعة التفاح.

تُقفل هذه الطريق يوم الأحد 5 الجاري اعتبارًا من السّاعة 08:17 حتّى السّاعة 10:47، ثمّ يُعاد إقفالها من السّاعة 11:12 حتى السّاعة 13:12 من التّاريخ عينه، كما ستُقفل أيضًا من السّاعة 13:37 لغاية الساعة 15:37.

سيقام مركز تجمّع ومنطقة خدمة في ملاعب “College de la salle -Kfaryachit” اعتباراً من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية السّاعة 15:00 بعد ظهر تاريخ 5-7-2026.

تجدر الإشارة إلى أنّ السيّارة الأولى ستصل إلى أمام فندق “Ehden Country Club” مُنهية السّباق عند السّاعة 15:20.

يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، حفاظاً على السّلامة العامّة، ومنعاً للازدحام

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.