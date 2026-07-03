لبنان
محفوض: اللعب على الحبلين انتهى
كتب رئيس حزب “حركة التغيير”ايلي محفوض عبر حسابه على منصة “اكس” : “انتهى زمن المنطقة الرمادية. لم يعد هناك متسع للمناورات ولا للاختباء خلف الشعارات”.
اضاف:”اليوم لا وجود إلا لخيارين: مع الدولة وشرعيتها أو مع مشروع السلاح الخارج عنها ومن يقف وراءه”.
ورأى ان “الأقنعة ستسقط والتموضعات ستتبدل ومن لم يحسم موقفه اليوم سيفرض عليه الواقع أن يحسمه غدًا. القادم سيكشف الجميع. ولن يبقى أحد مختبئًا خلف الأقنعة واللعب على الحبلين انتهى”.
وختم:”لا رمادية بعد اليوم، ولا مساحة للمناورة وقريبًا جدًا سترون تموضعات وانقلابات في المواقف لم تكن تخطر على بال أحد.” مَا لَم تَر عَيْن ، وَلَم تَسْمَعْ أُذُنٌ، ولم يَخطُر عَلَى بَالِ إِنْسَان”.
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