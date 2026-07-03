محفوض: اللعب على الحبلين انتهى

كتب رئيس حزب “حركة التغيير”ايلي محفوض عبر حسابه على منصة “اكس” : “انتهى زمن المنطقة الرمادية. ‏لم يعد هناك متسع للمناورات ولا للاختباء خلف الشعارات”.

اضاف:”‏اليوم لا وجود إلا لخيارين: مع الدولة وشرعيتها أو مع مشروع السلاح الخارج عنها ومن يقف وراءه”.

ورأى ان “‏الأقنعة ستسقط والتموضعات ستتبدل ومن لم يحسم موقفه اليوم سيفرض عليه الواقع أن يحسمه غدًا. ‏القادم سيكشف الجميع. ولن يبقى أحد مختبئًا خلف الأقنعة ‏واللعب على الحبلين انتهى”.

وختم:”‏لا رمادية بعد اليوم، ولا مساحة للمناورة وقريبًا جدًا سترون تموضعات وانقلابات في المواقف لم تكن تخطر على بال أحد.‏” مَا لَم تَر عَيْن ، وَلَم تَسْمَعْ أُذُنٌ، ولم يَخطُر عَلَى بَالِ إِنْسَان”.

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