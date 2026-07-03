شعبة المعلومات توقف مروّجَي مخدرات بالجرم المشهود في الضبية

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

“في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدّرات في محافظة جبل لبنان، ولا سيّما في مناطق المتن.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّتَي المروّجَين المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويّتيهما، وهما كلٌّ من: ع. ز. (من مواليد عام 1988، لبناني) أ. د. (من مواليد عام 1975، لبناني) وقد تبيّن أنّ الأول مطلوب للقضاء.

بتاريخ 19-06-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلّة الضبيّة، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة نوع “سكاي وايف”، لونها أبيض، جرى ضبطها.

وبتفتيشهما والدراجة، ضُبط ما يلي:

11 كيس نايلون بداخلها مادة حشيشة الكيف.

7 أكياس بداخلها مادة مخدّرة.

3 طبّات بلاستيكية بداخلها مادة الباز.

4 طبّات بلاستيكية عليها علامة قلب.

11 طبّة بلاستيكية بداخلها مادة مخدّرة.

هاتف خلوي ومبلغ مالي.

محفظة بداخلها بطاقة هويّة ورخصة سوق غير عائدتَين لهما.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما.

أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء”.

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