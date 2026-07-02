تعميم أمني للعثور على متهمة بسرقة منزل في بيروت

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوّة:

ج. ص. (مواليد عام 2004، من الجنسيّة الكينيّة)

التي أقدمت على السّرقة من منزل ربّ عملها الكائن في محلّة الأشرفيّة – بيروت، ولاذت بالفرار.

وتطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الرقمَين: 810171-01، أو 789746-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. علمًا بأنّ أي مواطن يُساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون.

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