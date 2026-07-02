بلدية عندقت تطلق يومًا توعويًا للسلامة المرورية وتشدد ضبط السرعة

أطلقت بلدية عندقت يوما توعويا للسلامة المرورية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي ومفرزة السير، بهدف الحد من حوادث السير وتعزيز ثقافة التزام قوانين المرور حفاظا على سلامة المواطنين.

وتحدث رئيس البلدية طاني حنا، فأشار إلى أن “الحملة تأتي في ظل الارتفاع المقلق في حوادث السير، وتهدف إلى نشر الوعي وإظهار الجدية في تطبيق القانون”، وقال: “إن البلدية ستباشر، بالتنسيق مع الجهات المختصة، اتخاذ الإجراءات بحق مخالفين للسرعة المحددة داخل البلدة”.

وشهدت الحملة انتشار حواجز مشتركة لقوى الأمن الداخلي وشرطة بلدية عندقت، بمشاركة رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، وتخللها توزيع مناشير توعوية على السائقين والعابرين لحثهم على التزام قواعد السير حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

كما نُصبت لافتات إرشادية عند مداخل البلدة وعلى الطرق الداخلية تُنبّه السائقين إلى وجود رادار لضبط السرعة، وتؤكد أن “السرعة القصوى المسموح بها داخل البلدة هي 45 كيلومتراً في الساعة، وأن كل من يتجاوزها سيكون عرضة للمخالفة وفق الأصول القانونية.

ورحب الأهالي والمارة والعابرين بالمبادرة، معتبرين أنها “تساهم في تعزيز السلامة المرورية، وتحد من الحوادث، وتحمي أرواح المواطنين داخل البلدة

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