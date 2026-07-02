قوى الأمن تعمّم صورة مفقود يعاني من حالة نسيان في بيروت

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المواطن:

رياض راشد شبارو (مواليد عام 1944)

الذي غادر منزل ذويه الكائن في محلّة الظريف – بيروت، بتاريخ 1-7-2026، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

علمًا بأنّه يُعاني من حالة النِسيان.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة زقاق البلاط في وحدة شرطة بيروت على الرّقم: 01301628، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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