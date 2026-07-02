بالصور.. قوى الأمن: حجز 880 دراجة و 4528 مخالفة في بيروت خلال أسبوع

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

قوى الأمن: حجز 880 دراجة و 4528 مخالفة في بيروت خلال أسبوع #عاجل https://t.co/2UEJxdg7Gu pic.twitter.com/rd7Pe0XFwd — Cedar News (@cedar_news) July 2, 2026

بناءً لقرار وزير الدّاخلية والبلديّات أحمد الحجار الذي قضى بتعزيز إجراءات ضبط مخالفات الدّراجات الآليّة في بيروت ومكافحة التّجاوزات والمخالفات التي يرتكبها سائقوها والتي تشكّل خطرًا عليهم وعلى السّلامة العامّة، نفّذت سريّة سير بيروت في وحدة شرطة بيروت، حملة لضبط هذه المخالفات ضمن العاصمة، تخلّلها إقامة حواجز ظرفية وثابتة، وأسفرت عن حجز /880/ دراجة آلية، و/58/ سيارة مخالفة، وتنظيم /4528/ محضر مخالفة، وذلك خلال الفترة الممتدّة ما بين تاريخ 24-06-2026 و 01-07-2026

تؤكّد المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي استمرارها في ضبط المخالفات، وتدعو المواطنين إلى تسوية أوضاع آلياتهم القانونيّة، والتّقيّد بالقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، حفاظًا على السّلامة العامّة.

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