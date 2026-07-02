الجيش يوقف 20 شخصًا بينهم 13 سوريًا في عمليات أمنية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن، وأوقفت بنتيجتها 7 مواطنين و13 سوريًّا وفقًا لما يلي:

• دهم منازل مطلوبين في بلدة بعلشميه – بعبدا، وتوقيف المواطنَين (خ.ب.) و(م.ا.) لإطلاقهما النار، وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

• دهم منزل المواطنَين (ر.ص.) و(خ.ص.) في منطقة وادي عطا – عرسال وتوقيفهما لتعرّضهما لدورية للجيش، وضبط أسلحة وذخائر حربية في حوزتهما.

• توقيف المواطنَين (ز.ع.) و(ع.ب.) عند حاجز البادرية – القبة لإطلاقهما النار، وضبط مسدس وذخائر حربية.

• توقيف 13 سوريًّا في منطقة وادي حربتا – بعلبك لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، والمواطن (ع.ا.) الذي كان يعمل على نقلهم.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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