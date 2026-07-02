ميشال الزّبيدي يوقّع كتابه “من كفرعبيدا إلى نيويورك” في بلدية كفرعبيدا هذا السبت

تنظم بلدية كفرعبيدا، ضمن برنامجها الثقافي، حفل توقيع كتاب “من كفرعبيدا إلى نيويورك”، في مبادرة تؤكد اهتمامها بدعم النشاط الثقافي والأدبي وتعزيز حضور الكتّاب والمبدعين.

والكتاب من تأليف ميشال الزّبيدي، ويروي من خلاله مسيرة تمتد من بلدته كفرعبيدا إلى نيويورك، في سرد يجمع بين التجربة الشخصية وتجارب انسانية عميقة.

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