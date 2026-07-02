شعبة المعلومات توقف المعتدي على زوجته في شتورا

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تداولت بعض وسائل التّواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصًا يعتدي بالضّرب على زوجته داخل أحد المطاعم في شتورا، وذلك على خلفية خلافات عائلية.

بنتيجة المتابعة والرّصد الدّقيق، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من تحديد مكان تواريه عن الأنظار، حيث جرى توقيفه داخل أحد الفنادق في جونية، وتبيّن أنّه يُدعى:

– ط. م.، (مواليد عام 1992، لبناني الجنسية)

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.