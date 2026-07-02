الصادق: الواقع تغيّر لكنهم يرفضون الاعتراف به

كتب النائب وضاح الصادق على منصة “إكس”: “الانتقاد السياسي مقبول، بل مطلوب. ولكن هل الاعتداء اللفظي والتطاول الشخصي على رئيسَي الجمهورية والحكومة مقبول، ومجرد انتقاد رئيس مجلس النواب مرفوض ويعرّضك لأنواع التهديد والوعيد كافة؟ هذا هو المنطق الذي فرضه الثنائي خلال سنوات طويلة: مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية، نواب درجة أولى وثانية، ورؤساء درجة أولى وثانية. هذا الأمر أصبح من الماضي، لكنهم لا يزالون يعيشون في وهم فائض القوة الذي فرضوه بالسلاح والطائفية، ويرفضون قبول الواقع الجديد. حالة نفسية ستزول قريبًا”.

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