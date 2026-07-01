غارة ثانية تستهدف النبطية الفوقا خلال أقل من نصف ساعة

جددت مسيرة عصر اليوم، استهدافها لمدينة النبطية الفوقا بغارة ثانية في اقل من نصف ساعة.

وبالتزامن تعرض فريق تابع ل”بيت الطلبة” و”كشافة الرسالة الاسلامية” و”الهيئة الصحية”، لاطلاق النار من قبل جنود اسرائيل عند اطراف النبطية الفوقا، اثناء توجههم لاطفاء الحريق الذي اندلع في السيارة المركونة التي استهدفت بصاروخ موجه، ولم يفد عن وقوع اي اصابات.

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