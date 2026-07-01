لبنان يحصد الجوائز التقديرية والميداليات الذهبية في أسبوع الابتكارات في المغرب

أعلنت الجمعية اللبنانية للمبتكرين برئاسة نور عيد لطوف، مشاركة 8 مشاريع طلابية ابتكارية في مسابقة اسبوع الابتكارات – “IWA 2026” في المغرب، التي نظمتها جمعية المخترعين المغربيين – “OFEED”، وحصد لبنان فيها الجوائز التقديرية والميداليات الذهبية.

ولفتت الى ان “هذه المشاريع تنوعت بين مجالات مختلفة، كالتربية المختصة والروبوتات والتكنولوجيا والعلوم وغيرها. وقد تم تقويم هذه المشاريع من قبل لجنة ضمت مخترعين وأصحاب اختصاص، إضافة إلى تحكيم فوري باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتنافست الابتكارات والمشاريع اللبنانية مع اخرى مقدمة من ٧٠ بلد من مختلف الدول، وتمكنت من إحراز المراكز الأولى والفوز بالميداليات الذهبية واستحق الفريق اللبناني الجوائز التقديرية أبرزها:

١- جائزة Youth Grand Prize لمدرسة Global International.

٢- جائزة Outstanding Leadership للدكتور ايمانويل الحاج.

٣- جائزة International Innovation Ambassador للأستاذة نور عيد لطوف.

٤- جائزة Excellence in Technology and Robotics للاستاذ موسى سويدان.

٥- جائزة Excellence in Scientific Leadership للأستاذة آمنة علوش.

٦- جائزة Distinguished Mentor للأستاذ عماد نور الدين”.

وتقدمت الجمعية اللبنانية للمبتكرين بأحر التهاني من “جامعة العائلة المقدسة – البترون، مدرسة السفير، المدرسة الأرثوذكسية في طرابلس، مدرسة Global International، والمشرفين التربويين وطلاب لبنان الأحباء”.

واعتبرت أن “هذا الإنجاز يثبت مرة جديدة قدرة أبناء لبنان على التميز والإبداع والابتكار رغم التحديات، ويؤكد إيماننا بوطننا الحبيب لبنان الذي يواصل رفع اسمه عاليا في المحافل الدولية”.

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