اعتصام للعاملين في الجامعة اللبنانية أمام السرايا.. وتحذير من التصعيد

نفّذ العاملون في الجامعة اللبنانية اعتصامًا أمام السرايا الحكومية بدعوة من رابطتهم، وذلك، للمطالبة بصرف الضعفين والمفعول الرجعي المستحق منذ تشرين الثاني 2023.

وأكد أمين سر رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية حسان زكريا، في كلمة باسم الرابطة، أن “العاملين في الجامعة هم الفئة الوحيدة في القطاع العام التي لم تستفد حتى الآن من الضعفين والمفعول الرجعي”، معتبرًا أن “استمرار التأخير حوّل القضية من استحقاق إداري إلى ظلم صريح” بحق آلاف العاملين وعائلاتهم”.

وأعرب عن “استغرابه لاستمرار رفض وزارة المالية صرف المفعول الرجعي، رغم وضوح هذا الحق”، داعيًا إلى “إنصاف العاملين وصون كرامتهم”، ومؤكدًا أن “التحرك ليس موجهًا ضد رئيس الحكومة أو الحكومة، بل يهدف إلى الوصول إلى معالجة عادلة عبر المرجع المختص”.

ولوّح زكريا ب”خطوات تصعيدية في حال استمرار المماطلة، قد تشمل التأثير على سير العمل الأكاديمي والإداري، بما في ذلك الامتحانات، وامتحانات الدخول، وإصدار النتائج، وتسجيل الطلاب، بهدف إعادة الملف إلى مسار المعالجة الفورية”.

وفي ختام الاعتصام، استقبلت مستشارة رئيس الحكومة فرح الخطيب نائب رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية أيمن ماجد وأمين السر حسان زكريا، واستمعت إلى مطالب العاملين، واعدةً بنقلها إلى رئيس الحكومة نواف سلام والعمل على معالجتها.

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