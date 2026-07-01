لبنان

تمديد مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب واليد العاملة السورية في لبنان

Published: 5 minutes ago
العمال الأجانب

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

“تعلن المديرية عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان وذلك لغاية 30/09/2026 ضمناً.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على المقيمين كافة من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.

لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷،أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:

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Published: 5 minutes ago
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