أشرف ريفي يوجّه رسالة تقدير لعناصر الدفاع المدني

توجه النائب اللواء أشرف ريفي في بيان، لمناسبة يوم الدفاع المدني اللبناني، “بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى قيادة وعناصر الدفاع المدني، الذين يثبتون كل يوم أنهم في مقدِّمة من يواجهون الأخطار لإنقاذ الأرواح وحماية المواطنين، بكل شجاعة وتفانٍ وإخلاص”.

وقال: “كل التحية لتضحياتكم وجهودكم النبيلة، والرحمة لشهدائكم، والشفاء لجرحاكم. إن الدولة التي تكرّم رجالها الذين يضحّون في سبيل حياة المواطنين، هي الدولة التي تبني الثقة وتصون مستقبلها”.

ختم: “كل التحية والتقدير للدفاع المدني اللبناني قيادةً وعناصر، وحفظَ الله لبنان”.

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