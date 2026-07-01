لبنان

أشرف ريفي يوجّه رسالة تقدير لعناصر الدفاع المدني

Published: 32 minute ago
أشرف ريفي

توجه النائب اللواء أشرف ريفي في بيان، لمناسبة يوم الدفاع المدني اللبناني، “بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى قيادة وعناصر الدفاع المدني، الذين يثبتون كل يوم أنهم في مقدِّمة من يواجهون الأخطار لإنقاذ الأرواح وحماية المواطنين، بكل شجاعة وتفانٍ وإخلاص”.

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وقال: “كل التحية لتضحياتكم وجهودكم النبيلة، والرحمة لشهدائكم، والشفاء لجرحاكم. إن الدولة التي تكرّم رجالها الذين يضحّون في سبيل حياة المواطنين، هي الدولة التي تبني الثقة وتصون مستقبلها”. 

ختم: “كل التحية والتقدير للدفاع المدني اللبناني قيادةً وعناصر، وحفظَ الله لبنان”.

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Published: 32 minute ago
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