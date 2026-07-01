وضاح الصادق: لبنان لم يعد يُدار بعقلية الدويلة والفوضى

كتب النائب وضاح الصادق على منصة “إكس”: “يوم نُصبت خيام النازحين على الواجهة البحرية لبيروت، خرج علينا جيش المشككين وأثاروا الذعر، وجرّوا الرأي العام خلف روايات لا تستند إلى أي حقيقة. اليوم، أين هم؟ الخيام فُكّت بالكامل، والنازحون انتقلوا إلى مراكز الإيواء، وانتهى الملف كما قالت الحكومة منذ البداية. الفرق أن لبنان لم يعد يُدار بعقلية الدويلة والفوضى. اليوم هناك حكومة تُخطط وتُنفذ، ولا تسمح بتحويل الإجراءات الإنسانية إلى أمر واقع دائم. الدرس ليس في الخيام، الدرس أن تتوقفوا عن تصديق كل حملة تحريض، وأن تمنحوا الدولة فرصة قبل إطلاق الأحكام. كم مرة سيستغل البعض خوف الناس لتحقيق مكاسب سياسية ثم يختفي عندما تكذّبه الوقائع؟”.

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