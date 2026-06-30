الجيش: توقيف مواطن لإلقائه رمانة يدوية وافتعاله إشكالًا في بلدة مغدوشة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 26 / 5 / 2026 والمتعلق بتوقيف عدد من المتورطين في إشكال في بلدة مغدوشة – صيدا بتاريخ 25 / 5 / 2026، ونتيجة عملية متابعة دقيقة ومتواصلة وتحقيقات، نفّذت دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في مدينة بيروت وأوقفت المواطن (ق.م.). وهو مفتعل الإشكال المذكور، وقد أقدم خلاله على إلقاء رمانة يدوية نحو عدد من المواطنين.

كما أنه مطلوب لارتكابه عدة جرائم: الخطف، الاتجار بالأسلحة، تعاطي المخدرات وترويجها.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين”.

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