لبنان

الجيش يوقف أربعة مطلوبين ويضبط أسلحة في صور والمتن وعكار

Published: 30 minute ago
الجيش

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“دهمت وحدات من الجيش منازل مطلوبين في منطقتَي برج الشمالي – صور وسد البوشرية – المتن، وأوقفت المواطنَين (ج.ف.) و(ح.ز.) لإطلاقهما النار، وضبطت في حوزتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في بلدة المقيبلة – عكار وأوقفت المواطنَين (ع.خ.) و(ا.ع.) لتورطهما في إشكال تَخلله إطلاق نار، وضبطت في حوزتهما مسدسًا حربيًّا وكمية من الذخائر.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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Published: 30 minute ago
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