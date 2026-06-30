توقيف سارق دراجة نارية بالجرم المشهود في المنارة

بالجرم المشهود، دورية الدراجات الهوائية التابعة لفصيلتَي ميناء الحصن ورأس بيروت توقف شخصًا أثناء محاولته سرقة دراجة آليّة في المنارة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

ضمن إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من الجرائم وتوقيف مرتكبيها على مختلف الأراضي اللّبنانيّة، بتاريخ 24-06-2026، تمكّنت دوريّة الدّرّاجات الهوائيّة التابعة لفصيلتَي ميناء الحصن ورأس بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف شخص، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بكسر مقود دراجة آليّة في محلّة الكورنيش البحري – المنارة، محاولًا سرقتها، ويُدعى:

أ. ك. (مواليد عام 2001، لبناني الجنسيّة)

وقد تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق، ومطلوب للقضاء بموجب عدّة مذكّرات عدليّة بجرائم سرقة ونشل.

تمّ تسليم الدراجة الآليّة إلى مالكها، وأُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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