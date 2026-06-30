“روتاري” – كسروان يُسلّم أمانة الرئاسة إلى ناتالي تامر النار

نظّم نادي “روتاري” – كسروان عملية التسليم والتسلم في رئاسته، فقد سلّم الرئيس السابق المحامي أدهم الخوري مطرقة الرئاسة إلى رئيسة النادي الجديدة للعام الروتاري 2026/2027 ناتالي تامر النار، في حضور محافظ المنطقة الروتارية 2452 مي منلا، والمحافظان الأسبقان الدكتور ميشال جزار وجورج عازار، وأمينة سر المحافظة الروتارية 2452 سمر صعب، ومساعدتي المحافظ لنادي “روتاري” – كسروان عيدى ضو ونجاح الياس، إلى جانب ممثلة رئيس بلدية جونيه ماري البواري، وممثلة إدارة ثانوية الليسيه الفرانكو-لبنانية (Lycee Franco Libanais) – نهر إبراهيم سمر باسيل، وحشد من الروتاريين وشخصيات اجتماعية.

استُهل الاحتفال بكلمة تقديمية وجدانية ومؤثرة ألقاها المحافظ المساعد ناجي عودي، أشاد فيها بمزايا الرئيس المغادر أدهم الخوري واصفاً إياه بـ “رائد قطبي المحاماة والروتارية وفارس صهوتيهما، لما تميزت به سنته الروتارية من غلال وافرة وإنجازات زاخرة رغم كل الظروف”. كما قدّم عودي الرئيسة الجديدة ناتالي تامر النار واصفاً إياها بـ “زهرة النادي الثالثة”، مستعرضاً مسيرتها الروتارية والأكاديمية اللامعة منذ انطلاقتها في عالم الروتاراكت والانترأكت وصولاً إلى تسلّمها سدّة الرئاسة”.

أدهم الخوري

وفي كلمة الوداع، عبّر الرئيس أدهم الخوري عن خالص امتنانه لجميع أعضاء النادي على العمل الجماعي الذي تُرجم طوال العام الماضي تحت شعار “معاً من أجلِ السلامِ”. واستعرض الخوري أبرز محطات عهده، ومنها: إطلاق جلسات ثقافة السلام بالتعاون مع نقيب المحامين في بيروت، وسلسلة “لقاءات مع رواد رؤية الروتاري”، والمشاركة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال، ومناقشة رؤية “جونية 2030” مع رئيس البلدية فيصل فرام، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر الأمراض النادرة. وختم موجهاً تحية فخر واعتزاز لرفيقة الدرب الرئيسة ناتالي تامر.

النار

من جهتها، ألقت الرئيسة الجديدة ناتالي تامر النار كلمة الرئاسة، وجّهت فيها تحية شكر إلى عائلتها وزوجها والأسرة الروتارية على ثقتهم الغالية، وأعلنت التزام النادي الرؤية العالمية للروتاري الدولي لهذه السنة “خلق تأثير مستدام”، مطلقةً شعار عهدها الجديد: “تمكين الشباب، لخلق تأثير مستدام” (Empower Youth, Create Lasting Impact).

وركّزت على التحديات النفسية والاجتماعية والرقمية التي يواجهها شباب لبنان اليوم وسط دوامة الأزمات وخطر الهجرة. وأعلنت إطلاق خطة عمل وشراكة ثلاثية الأبعاد تضم:

1. البلديات والسلطات المحلية: للعمل على مشاريع بيئية مستدامة وخلق مساحات ثقافية آمنة في كسروان.

2. المدارس والصروح التربوية: لتقديم الدعم النفسي والصحي للمراهقين وتفعيل أندية “إنترأكت”.

3. الجامعات: لبناء جسور التوجيه المهني واحتضان المبتكرين لتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مشاريع تخدم بقاءهم في الوطن.

وختمت بنداءٍ مؤثر دعت فيه الجميع ليكونوا “الجسر الآمن” الذي يمنح الشباب العزم والأمل لإحداث التأثير المستدام الذي يستحقه غد لبنان.

وفي ختام كلمتها، أعلنت تشكيل الهيئة الإدارية واللجان المسؤولة عن قيادة النادي للعام الروتاري 2026-2027، وجاءت الهيكلية على الشكل التالي:

الهيئة الإدارية:

ناتالي تامر النار رئيسة، أدهم الخوري نائبًا للرئيس، جوستين شلفون أمينة للسر الفخري، جان بيير فينان أمينًا للصندوق، فريد الدحدح مفوض شرف (SAA)، موجه النادي (Club Mentor): المحافظ الأسبق الدكتور ميشال جزار، رؤساء اللجان والمسؤولون الإداريون (Club Officers): رئيسة لجنة إدارة النادي: جوزيت ريشا معلوف، رئيس لجنة العضوية: إلياس شمالي، رئيسة لجنة الصورة العامة: راسيل فرح واكيم، رئيس لجنة المشاريع: جان أنطوني واكيم.

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