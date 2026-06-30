بالصور: اتحاد لجان الأهل يشرح آلية احتساب الأقساط المدرسية

نظمت الهيئة الإدارية في اتحاد لجان الأهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة، محاضرة في حرم مدرسة “مون لا سال” – عين سعادة، من إعداد الناشط التربوي رفيق فخري وتقديمه، وبمشاركة عدد كبير من رؤساء و أعضاء الهيئة المالية في لجان الاهل.

اتحاد لجان الأهل يشرح آلية احتساب الأقساط المدرسية pic.twitter.com/1KCZ1iUMKb — Cedar News (@cedar_news) June 30, 2026

تناولت المحاضرة القانون 515/96 المتعلق بتنظيم الموازنة المدرسية وتحديد القسط المدرسي السنوي، وكيفية دراستها بشكل علمي، وصلاحيات الهيئة المالية.

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