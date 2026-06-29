وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من لبنان قبل نزع سلاح الحزب

قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل لا تملك أطماعًا إقليمية في لبنان، لكنها لن تنسحب قبل نزع سلاح حزب الله، معتبرًا أن الحزب كان سيواجه الانهيار لولا الربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية، ومضيفًا أن الحزب عزز وجوده في جنوب لبنان بسبب ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن هذا الربط كان يصب في المصلحة الأميركية.

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