بالصور: قائد الجيش يبحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية تنفيذ الملحق الأمني

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي Admiral Brad Cooper مع وفد مرافق، وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل.

قائد الجيش يبحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية تنفيذ الملحق الأمنيhttps://t.co/IKgQMy8xMS pic.twitter.com/6Rd9K8aR8T — Cedar News (@cedar_news) June 29, 2026



وقد أعرب العماد هيكل عن شكره للدعم الأميركي، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.

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