بالفيديو: حادث سير على اوتوستراد البترون

\n\n\n\n\n\u0648\u0642\u0639 \u062d\u0627\u062f\u062b \u0633\u064a\u0631 \u0645\u0631\u0648\u0651\u0639 \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u0643 \u0627\u0644\u063a\u0631\u0628\u064a \u0644\u0627\u0648\u062a\u0648\u0633\u062a\u0631\u0627\u062f \u0627\u0644\u0628\u062a\u0631\u0648\u0646 \u0627\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0649 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0633\u064a\u0627\u0631\u0629 \u0648\u0627\u0646\u062d\u0631\u0627\u0641\u0647\u0627 \u0639\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0631\u0647\u0627 \u0627\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u0643 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0642\u064a \u0644\u0644\u0623\u062a\u0648\u0633\u062a\u0631\u0627\u062f\u060c \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\n\n\n\n\nhttps:\/\/twitter.com\/i\/status\/2071580309867610138\n\n