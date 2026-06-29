لبنانفيديو

بالفيديو: حادث سير على اوتوستراد البترون

Published: 34 minute ago
بالفيديو: حادث سير على اوتوستراد البترون

وقع حادث سير مروّع على المسلك الغربي لاوتوستراد البترون ادى الى انقلاب سيارة وانحرافها عن مسارها الى المسلك الشرقي للأتوستراد، الفيديو:

Join Cedar News WhatsApp

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 34 minute ago
زر الذهاب إلى الأعلى