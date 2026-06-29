تحقيق قضائي مع رئيس “بنك عودة” السابق حول شبهات استخدام أموال مصرف لبنان

باشرت النيابة العامة التمييزية اليوم تحقيقاتها مع رئيس مجموعة “بنك عودة” السابق، سمير حنا، للاستماع إلى إفادته بشأن ملف يتعلق بكيفية استخدام أموال تعود لمصرف لبنان في أغراض خاصة ومنافع شخصية لصالح عدد من الشخصيات النافذة.

ونقلت مصادر مسؤولة ومطلعة على مسار الملف أن الرهان الحالي بات بعهدة القضاء اللبناني، الذي تمكّن — وفقاً للمعلومات — من تفكيك الكثير من خفايا هذه القضية المعقدة والوصول إلى معطيات بارزة.

وفي سياق متصل، تتجه الأنظار محلياً ودبلوماسياً نحو الخطوات المقبلة للسلطة القضائية، وسط تساؤلات ومطالبات حثيثة باتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة بحق جميع المتورطين والمستفيدين من هذه التجاوزات، وصولاً إلى الملاحقة والتوقيف؛ تذكيراً بأن أموال المودعين تمثل أمانة وحقاً مقدساً لا يمكن المساس به، وفي وقت يترقب فيه الرأي العام اللبناني المحاسبة عن كثب.

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