فرق الإنقاذ تكثف جهودها للعثور على مفقودين في النبطية

تواصل فرق البحث والإنقاذ التابعة للدفاع المدني اللبناني – المركز الإقليمي في النبطية، بمؤازرة من المراكز العضوية، عملياتها الميدانية للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وتتركز الأعمال في منطقة النبطية، وسط ظروف ميدانية صعبة، بهدف استكمال عمليات البحث والانتشال وإنجاز أعمال المسح الشامل للمواقع المتضررة.

واكد الدفاع المدني اللبناني في بيان،” مواصلة تنفيذ مهماته الإنسانية والإغاثية”، واضعاً جهوزيته وإمكاناته في “خدمة المواطنين، ودائماً إلى جانبهم”.

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