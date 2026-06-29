تمديد مغادرة السوريين والفلسطينيين عبر الحدود دون رسوم أو غرامات

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

“أعلنت المديرية العامة للأمن العام تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك لغاية 30/07/2026 ضمناً للمرة الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على المقيمين كافة من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.

للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت: www.general-security.gov.lb أو مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷”.

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