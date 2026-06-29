بري: اتفاق واشنطن لن يُنفَّذ.. والعلاقة مع عون باردة

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديثه لصحيفة “الأخبار” أنّ العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون شبه مقطوعة، قائلاً: «لا يتصل بي ولا أتصل به»، في إشارة إلى برودة واضحة في التواصل بين الجانبين.

وفي ما يخصّ “اتفاق واشنطن”، شدّد بري على رفضه القاطع له، معتبراً أنّه «لن يمشي ولن يُنفّذ»، مضيفاً أنّه يشبه «اتفاق 17 أيار عشر مرات»، في إشارة إلى اتفاق 1983 الذي سقط ولم يُطبَّق.

وأشار بري إلى أنّ هذا الاتفاق، برأيه، غير قابل للحياة السياسية أو التنفيذ العملي «هيك منّو لحالو لن ينفّذ».

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