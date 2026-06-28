بري: اتفاق واشنطن سيسقط كما سقط اتفاق 17 أيار.. وقاليباف تعهّد بعدم تجاوز بند لبنان

نقلت مصادر عن زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف تعهّد له بعدم إبرام أي تفاهم إيراني–أميركي إذا لم يُلتزم بالبند المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم. كما نقلت عن بري قوله إن “اتفاق واشنطن سيسقط حتمًا كما سقط اتفاق 17 أيار”، في إشارة إلى رفضه أي تسوية لا تراعي الموقف اللبناني.

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