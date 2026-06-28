قوى الأمن تعمّم صورة شقيقتين مفقودتين في أبي سمراء

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة المفقودتَين الشقيقتَين:

سلام مازن المكاري (مواليد 2008، لبنانية)

ماريا مازن المكاري (مواليد 2010، لبنانية)

اللتَين غادرتا منزلهما الكائن في محلّة أبي سمراء – طرابلس بتاريخ 27-6-2026 ولم تعودا لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أيّ معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بفصيلة أبي سمراء في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم 434834-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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