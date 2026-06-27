لبنان

نتنياهو: الاتفاق مع لبنان قد يتحول إلى اتفاق سلام ونزع السلاح شرط لإنهاء الصراع

Published: 2 hours ago
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق مع لبنان يشكل “ضربة لإيران ومحورها”، معتبراً أنه قد يتحول مستقبلاً إلى اتفاق سلام. وأضاف أن الجانبين توصلا إلى إطار اتفاق يتيح إنهاء الصراع، مشيراً إلى أن إسرائيل لن تنسحب من “المنطقة الأمنية” في جنوب لبنان قبل التأكد من نزع السلاح، وأنه تم الاتفاق على منطقتين أمنيتين تجريبيتين لهذا الغرض. كما زعم أن الجيش الإسرائيلي دمّر 90% من منظومة صواريخ حزب الله.

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Published: 2 hours ago
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