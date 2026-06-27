حريق يلتهم مساحات والدفاع المدني يتحرك

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي: “تمكنت عناصر الدفاع المدني اللبناني من السيطرة على الحريق الذي اندلع في وادي فعرة – قضاء بعلبك، وأتى على مساحات من الأعشاب اليابسة والأشجار الحرجية.

وقد شاركت في عمليات الإخماد أكثر من عشرة مراكز تابعة للدفاع المدني اللبناني، والتي تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، إلى أن تمت السيطرة على الحريق وإنهاء المهمة.

ويؤكد الدفاع المدني اللبناني مواصلة تنفيذ مهماته الإنسانية والإغاثية، واضعاً جهوزيته وإمكاناته في خدمة المواطنين، ودائماً إلى جانبهم”.

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