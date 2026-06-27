كرم: بالنهاية لبنان ينتصر على كل مشاريع النصب والكذب المتبادلة

كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم عبر منصة “أكس”: “من أهم ما ورد في اتفاق الإطار أن “لا سبب لوجود الجيش الاسرائيلي على الاراضي اللبنانية الا السلاح غير الشرعي وحصراً سلاح حزب الله” وهذه نقطة قوية جداً لصالح لبنان حيث تدحض كل نظريات المشاريع التوسعية الكبرى على حساب لبنان. بالنهاية لبنان ينتصر على كل مشاريع النصب والكذب المتبادلة”.

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